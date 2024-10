Verstappen droht in Brasilien die nächste Strafe

Fünf-Plätze-Grid-Strafe in Brasilien

Der Speed soll in Brasilien mit neuen Teilen zurückkommen, genauer gesagt plant man bei Red Bull einen erneuten Motorenwechsel. Nach dem Motorentausch beim Belgien-GP wäre dies bereits der zweite außerplanmäßige Tausch einer Power Unit in dieser Saison.

Die dafür vorgesehene Strafversetzung in der Startaufstellung würde allerdings nicht allzu drastisch ausfallen. „Die Strafe wäre fünf Plätze, das ist in Brasilien nicht so krass. Da kannst du relativ gut überholen“, so Marko zum drohenden Grid-Penalty in São Paulo.