Norris zu Verstappen: „Dann laufen Dinge eben so“

So hat der Brite vor dem heißen Saisonfinale noch einen Wunsch: „Ich will gute Duelle mit ihm haben, harte Kämpfe, wie ich sie mit ihm schon oft gesehen haben – aber faire. Es wird immer am Limit sein, es wird auch immer hart sein mit Max. Ich werde fair Rennen fahren. Wenn er das nicht tut, dann laufen die Dinge eben so wie heute. Aber ich glaube, er will fair Rennen fahren, das hoffe ich. Ich glaube, er genießt diese Momente auch, wenn es ein fairer Kampf ist.“