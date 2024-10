Franzose gab Missbrauch von Kindern in Auftrag

Der nächste schwere Missbrauchsfall erschüttert Frankreich: Ein 59 Jahre alter Franzose soll Hunderte Vergewaltigungen von Mädchen auf den Philippinen in Auftrag gegeben und an seinem Computer direkt per Livestream verfolgt haben. Ihm werden Beihilfe zur Vergewaltigung von Minderjährigen, sexuelle Belästigung und Beihilfe zum Menschenhandel vorgeworfen.