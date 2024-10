Geheime Regierungssitzung nach Angriff auf Iran

Netanyahus Haus im Visier eines Drohnenangriffs

Vor Kurzem war Netanyahus Privathaus in Caesarea Ziel eines Drohnenangriffs gewesen. Netanyahu und seine Frau seien zum Zeitpunkt des Angriffs jedoch nicht zu Hause gewesen, erklärte damals ein Sprecher. In Caesarea, einem Küstenort am Mittelmeer, liegt ein Haus Netanyahus. Den genauen Einschlagsort der Drohne nannte der Sprecher nicht. Solche Angaben dürfen in der Regel in Israel nicht veröffentlicht werden. Medien berichteten von einem Einschlag in der Nähe von Netanyahus Haus.