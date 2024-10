Kampfdrohnen nahmen Netanyahus Haus ins Visier

Die israelische Armee teilte am Samstagmorgen mit: „Während der letzten Stunde wurden drei Drohnen identifiziert, die vom Libanon in israelisches Gebiet eindrangen. Eine Drohne traf ein Gebäude in der Gegend von Caesarea. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Während des Vorfalls wurden auf dem Militärstützpunkt Glilot die Sirenen aktiviert. Die Anwesenheit weiterer feindlicher Flugobjekte in dem Gebiet kann ausgeschlossen werden.“