Frühe Dunkelheit birgt große Gefahr für Fußgänger

„Mit der Zeitumstellung wird es wieder zeitiger dunkel. Viele Wege – vor allem am späten Nachmittag und am frühen Abend – werden dann bei schlechteren Sichtverhältnissen zurückgelegt“, beschreibt David Nosé, ÖAMTC-Verkehrstechniker, die Gefahr. Gerade für Ältere enden Unfälle besonders schwer – 42 Prozent der getöteten Fußgänger sind über 74 Jahre alt, obwohl sie nur in 14 Prozent der Unfälle verwickelt werden. Besonders tückisch: Auch auf Schutzwegen sind Fußgänger nicht sicher, oft weist die Beleuchtung grobe Schwächen auf.