William spricht nach 6 Jahren erstmals über Harry

„Meine Mutter nahm mich mit zu ,The Passage‘ – sie nahm Harry und mich beide dorthin mit“, erklärte William in einem Ausschnitt der Doku, die am Samstag auf dem Sender ITV gezeigt wurde. „Ich muss elf, vielleicht zehn Jahre alt gewesen sein. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein bisschen ängstlich, was mich erwarten würde“, fuhr der Thronfolger fort.