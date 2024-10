Harry und Meghan kaufen Luxusdomizil in Portugal

Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben ebenfalls ein Haus in der Gegend und verbringen einen Teil des Jahres im CostaTerra Golf and Ocean Club, wo Brooksbanks auch arbeitet. Eugenie postete im Sommer ein Foto mit ihren beiden Kindern am Strand, das zeigte, wie glücklich sie dort sind. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass Harry und Meghan eigentlich nur noch mit Prinzessin Eugenie auf freundlichem Fuß verkehren.