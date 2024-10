Im Licht des Südens und Schönheit Kärntens geboren

Und so sind die neuesten, in reineren Farbtönen gehaltenen Ölbilder – im Gegensatz zu den auf grauen Bildgrund, oft dramatisch in Szene gesetzten Inhaltsträger früherer Jahre – im Licht des Südens gekeltert und auf weißem Grund gemalt. Das generiert größere Helligkeit und strahlende Leuchtkraft, die manchmal an den Österreichischen Farbexpressionismus gemahnt.