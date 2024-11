„Man kann auch als Junger schon Erfahrung haben“

Die „Krone“ stellt in der Serie „Steiermark-Vermessung“ zwei Zukunftshoffnungen jeder Landtagspartei vor: Antonia Herunter (28) steht an der Spitze der Jungen ÖVP, Raphael Scheucher (27) ist Bürgermeister von Halbenrain. Ein Gespräch über Sebastian Kurz und das Stimmungsbild in der Bevölkerung.