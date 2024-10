17 Kinder entführt: Chinesin zum Tode verurteilt

Andere Mutter arbeitete 20 Jahre lang am Tatort

Eine andere Mutter, deren beiden Kinder 1996 entführt wurden, arbeitete 20 Jahre an einem Stand für Schuhreparatur, wo ihr Nachwuchs verschwand. „Ich traute mich nicht, diesen Ort zu verlassen, falls meine Kinder zu mir kommen und ich sie wieder sehen kann“, erklärte die Betroffene ihr Leid. „Der Schmerz, den mir die Menschenhändler zugefügt haben, ist unbeschreiblich und der Bruch in meiner Familie kann nicht mehr geheilt werden.“