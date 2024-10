Babler legt sein Amt als Bürgermeister zurück

Erstmals Frau auf Traiskirchner Bürgermeistersessel

Auf Babler, der 30 Jahre dem Gemeinderat angehört hat, folgt in Traiskirchen nun Sabrina Divoky, die erst am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderates zur Vizebürgermeisterin gewählt worden ist. Sie wird die erste Frau in der Geschichte der Stadt sein, die das Bürgermeisteramt übernimmt.