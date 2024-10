Nach Frauenmord in Adnet: „Wir leben in Angst“

Die Ermittler stehen weiter vor einem Rätsel: Immer noch ist unklar, was in einem heruntergekommenen Haus in Adnet genau passiert ist. Fakt ist: Eine Frau (67) wurde hier erstochen, der Täter läuft auch zwei Tage später noch frei herum. Die Bewohner im beschaulichen Tennengauer Ort sind geschockt und fassungslos ...