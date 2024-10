In-Ears mit Kralle: Sony Linkbuds Fit am Prüfstand

Sonys neue Linkbuds Fit sind ausgesprochen leichte In-Ears und wiegen nur 4,9 Gramm pro Stück. Die verbauten Audiotreiber sind dieselben wie in Sonys Edel-In-Ears mit dem sperrigen Namen WF-1000XM5, lassen klanglich also auf einiges hoffen. Beim Sporteln sorgt die Silikonkralle an den im Gegensatz zum Schwestermodell Linkbuds Open im Ohr gut abdichtenden Stöpsel für einen sicheren Sitz und verhindert, dass sie allzu leicht herausfallen. Beim Tragekomfort überzeugten die neuen Stöpsel im Test tatsächlich. Doch sie haben ein anderes Problem.