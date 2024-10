14-Jährige tot: Mann wegen Suchtgift vor Richter

Überdosis als Todesursache

Die junge Niederösterreicherin soll den 2015 nach Österreich geflüchteten Afghanen wenige Tage vor ihrem Tod auf Instagram kennengelernt haben. Sie dürfte ihn an jenem Abend kontaktiert haben, es kam zu einem Treffen. In der Nacht starb die Jugendliche an einer Überdosis.