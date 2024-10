Angebot abgelehnt: Boeing-Streik geht weiter

Spirit setzt Beschäftigte massiv unter Druck

Spirit machte den Streik der Boeing-Werksarbeiter für die Verschlechterung der Finanzlage verantwortlich. Das Unternehmen kündigte an, 700 Beschäftigte für 21 Tage in Zwangsurlaub zu schicken und warnte vor möglichen Entlassungen, sollte der Streik bei Boeing andauern. Kurz nach der Ankündigung lehnten die Beschäftigten des US-Flugzeugbauers am Mittwoch ein neues Lohnangebot ab und führen damit ihren Streik fort. Eine Einigung zwischen Boeing und der Gewerkschaft ist derzeit nicht in Sicht.