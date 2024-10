Herzergreifendes Melodrama mit Oscar-Preisträgern

In der Jugend waren Ingrid (Julianne Moore) und Martha (Tilda Swinton) Freundinnen und arbeiteten zusammen. Doch das Leben trennte ihre Wege: Ingrid wurde Autorin, Martha Kriegsreporterin. Nach Jahren begegnen sie sich in einer herausfordernden, aber auch unerwartet schönen Situation wieder. In Pedro Almodóvars Adaption von Sigrid Nunez’ Roman „Was fehlt dir“ greift der Regisseur den Beistand im letzten Lebensmoment auf. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu „The Room Next Door“. Herzergreifend und emotional!