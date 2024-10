Viennale begeistert mit Stars und Top-Filmen

In „C’est pas moi“ reist Regisseur Leos Carax durch sich selbst und seine eigene Filmografie. Frankreichs Publikumsliebling Denis Lavant spielt mit und ist in Wien ebenso leibhaftig zu Gast, wie Star-Regisseur Joshua Oppenheimer, dessen Endzeit-Drama „The End“ Teil der diesjährigen Viennale ist und schon bei Filmfestivals in Chicago und San Sebastián begeisterte.