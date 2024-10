Culkin in „A Real Pain“: Menschsein kann weh tun

„A Real Pain“ war am Sundance-Filmfestival ein absoluter Liebling – Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Jesse Eisenberg (Oscarnominierung für „The Social Network“) gilt als große Hoffnung des jungen Hollywood, genau wie sein Co-Star Kieran Culkin, der seinen Bruder Macaulay („Kevin – Allein zu Haus“) längst überflügelt hat und für seine Rolle in „Succession“ sowohl Golden Globe als auch Emmy einheimste. Die beiden ergänzen sich auf der Leinwand perfekt. Culkin als Borderline-Persönlichkeit Benji, in der einen Sekunde einfühlsam und leidenschaftlich, in der nächsten zerstörerisch und verletzend. Eisenberg als ruhiger und verschlossener David, der Gefühle nicht zulassen kann.