Hochemotionales Liebes-Drama mit Demenz-Thematik

Sylvia (Jessica Chastain) ist seit 13 Jahren trocken, doch alte Traumata holen sie ein, als sie Saul (Peter Sarsgaard) begegnet, der an früher Demenz leidet. In Michel Francos packendem Drama entfaltet sich eine zarte, fragile Liebesgeschichte in einem kühlen, glanzlosen New York. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu der hochemotionalen Liebesgeschichte „Memory“.