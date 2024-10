Grundsatzpapier des WK-Präsidiums sorgt für Ärger

Die Grünen waren übrigens nicht die einzigen, die sich über den Vorstoß ärgerten. Der Rechtsanwalt Anton Schäfer entzog in einem Offenen Brief dem Präsidium das Recht, in seinem Namen Forderungen an eine schwarz-blaue Regierung zu stellen: „Als Zwangsmitglied der Wirtschaftskammer ist es mir nicht möglich, aus dieser Vereinigung auszutreten, daher muss ich auf diesem Weg fordern, dass Sie diesen rückwärtsgewandten Unsinn von einer Landesentwicklungszone zukünftig nicht mehr in meinem Namen ventilieren und mich nicht mehr mit solchen Plänen in Verbindung bringen, welche die grüne Lunge Vorarlbergs noch weiter zu zerstören beabsichtigen.“