„In Sölden haben wir keinen großen Heimvorteil“

„Einen großen Heimvorteil haben wir in Sölden sicherlich nicht“, sagt Patrick Feurstein – und das, obwohl das ÖSV-Team vergangene Woche gleich drei Tage auf der Rennpiste am Rettenbachferner trainieren konnte. „Da haben wir uns den Hang mit Marcel Hirscher und Lucas Braathen geteilt. Am Wochenende davor waren auch schon die Italiener und Deutschen am Rennhang unterwegs.“