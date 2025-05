Deutsche Grenzkontrollen: Kriminelle als „Beifang“

Derzeit kontrolliert die deutsche Bundespolizei im großen Stil aus Vorarlberg einreisende Autos. Damit will man vor allem der illegalen Migration vorbeugen, doch auch der „Beifang“ ist nicht ohne. In den vergangenen Tagen haben die Beamten gleich mehrere Verdächtige aufgegriffen, denen eine Vielfalt an Delikten zur Last gelegt wird – die Palette umfasst unter anderem Drogenschmuggel, Waffen-Verstöße, Geldwäscheverdacht und Zollverstöße.