Götzis feiert Jubiläum mit besonderen Gästen

Von Götzis schwärmt Warner nur in Superlativen. Aber nicht nur er, auch ein Neuling im Starterfeld, der Deutsche Leo Neugebauer fiebert seinem ersten Auftritt im Möslestadion entgegen: „Bisher konnte ich hier noch nie dabei sein, weil ich in den USA studiert habe. Jetzt fällt das weg. Ich habe von meinen Sportlerkollegen schon viel gehört, ich bin stolz darauf, das Meeting hier jetzt miterleben zu dürfen.“ Der deutsche Rekordhalter mit 8839 Punkten zählt zu den härtesten Warner-Konkurrenten, auch Pierce Lepage (Kan), der 2023 in Götzis siegte, ist Mitfavorit. Gleich zehn Starter weisen eine Bestleistung von mehr als 8500 Punkten auf.