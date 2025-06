Spektakuläre Landung mit Segelflieger auf Acker

Gestartet war das Segelflugzeug, das der Sportfliegergruppe Bregenz gehört, am frühen Samstagnachmittag in Hohenems. Aufgrund der fehlenden Thermik sah sich der 42-jährige Pilot aber nicht mehr in der Lage, zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Folglich entschied er sich dazu, auf einen Acker nahe dem Modellflugplatz Satteins auszuweichen – die Außenlandung kündigte er um 16.50 Uhr via Notruf an.