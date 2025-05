Verpatzter Start der Harder in die HLA-Finalserie

Spiel zwei am Freitag

Krems stellt damit in der Serie auf 1:0 und hat nun am kommenden Wochenende vor heimischem Publikum die Chance, mit einem weiteren Sieg den sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu fixieren. Die Harder dagegen stehen mit dem Rücken zur Wand – ein Auswärtssieg am Freitag ist notwendig, um das Entscheidungsspiel am darauf folgenden Dienstag vor eigenem Publikum zu erzwingen.