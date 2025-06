Dieser Klub feiert 2025/26 sein Unterliga-Debüt

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Arriach in der 1. Klasse B auswärts die SG Schiefling/St. Egyden. Damit fixierte man als Tabellenvierter den Aufstieg, tritt in der kommenden Saison erstmals in der Unterliga an. Schiefling und St. Egyden gehen ab Sommer getrennte Wege.