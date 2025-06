Mit Weltrekord zu irren 7032 Punkten im Mösle!

Wieder kamen 6000 Leichtathletik-Fans ins Mösle. Zu einem letztlich denkwürdigen Tag. Denn US-Girl Anna Hall lief mit 2:01,23 Minuten Weltrekord über 800 Meter in einem Siebenkampf und übertraf mit 7032 Punkten den Meetingrekord, den bislang Nafissatou Thiam (Bel) mit 7013 Punkten hielt. Nur diese beiden Siebenkämpferinnen haben in Götzis die 7000 Punkte übertroffen. „Ich bin so stolz, ein Jahr nach der Knieoperation konnte ich die volle Leistung abliefern. Danke an die tollen Fans für die Unterstützung“, jubelte Hall. Die zweitplatzierte Sofie Doktor (Hol) lag 456 Punkte zurück. Die Punkte von Hall erreichte exakt auch die Carolina Klüft (Swe) 2007 in Osaka. Alles, was besser war, kam von Jackie-Joyner-Kersee (US), jedoch unter zweifelhaften Bedingungen.