So reagiert McDonalds auf bizarren Trump-Auftritt

Nachdem Donald Trump am Wochenende eine McDonald‘s-Filiale in Pennsylvania für einen etwas bizarr anmutenden Wahlkampfauftritt nutzte, hat nun der Fastfood-Riese reagiert. In einer Mitteilung an alle Mitarbeiter wird betont, dass der Besuch Trumps keine Wahlempfehlung für den Kandidaten der Republikaner darstelle.