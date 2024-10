Zum zweiten Mal betrunken und ohne Schein erwischt

Schein ist schon seit Juli weg

Getrunken hatte auch ein 61-jähriger Lenker, der in Oberpullendorf gestoppt wurde. Wie sich herausstellte, war dem Mann schon im Juli der Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden. Das hielt ihn aber nicht davon ab, weiterhin alkoholisiert mit dem Auto zu fahren: Am Samstag wurde er bereits zum zweiten Mal seit der Führerscheinabnahme erwischt. Anzeige!