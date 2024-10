Beim Einheizen des Tischherds gings richtig schief

So schildert die FF Klam den Einsatz

Nur wenige Sekunden, nachdem wir einen „Zimmerbrand“ intensiv beübten, wurden wir zu einem Kellerbrand in Klam alarmiert. Aufgrund der anwesenden Mannschaft konnte nach wenigen Augenblicken zum Einsatzort ausgerückt werden. Beim Eintreffen wurde ein stark verrauchtes Stiegenhaus und ein komplett verrauchter Keller in einem Wohnhaus festgestellt. Bereits bei der Anfahrt rüstete sich unser Atemschutztrupp mit schwerem Atemschutz aus, welcher umgehend einen Innenangriff zur Brandbekämpfung in den Kellerräumen durchführte. Mithilfe der Wärmebildkamera konnte der Brandherd entdeckt und der Brand abgelöscht werden. Anschließend führten wir Belüftungsmaßnahmen durch um das Gebäude rauchfrei zu machen