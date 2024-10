Rocker-Braut stach Freund am Bein ein Nazi-Tattoo

Mehr am Kerbholz als in dieser Anklage

Doch der 43-Jährige, der dem Führungskreis der „Bandidos“ in Oberösterreich angehört, steht heute in Ried im Innkreis „nur“ wegen des Tattoos vor dem Geschworenensenat. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm ein Verbrechen nach dem Verbotsgesetz vor. Er ist aber schon verurteilt und kommt aus der Strafhaft.