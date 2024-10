Gericht in Rom sägt an Melonis „Mini-Guantánamo“

Die Justiz hat die Internierung von derzeit zwölf im italienischen Migrationszentrum in Gjadër in Albanien untergebrachten Asylwerbern abgelehnt. Angeordnet hatte die Maßnahme am Donnerstag die Polizeidirektion Rom. Sie gehören zu den 16 Migranten (zehn aus Bangladesch und sechs aus Ägypten), die am Mittwoch mit dem Schiff „Libra“ der italienischen Marine nach Albanien gebracht wurden. Vier Migranten befinden sich bereits am Rückweg nach Italien.