Asyl: Betreibt Italien ein neues „Guantánamo“?

Der Wirbel ist groß: Italien plant, Migranten während der Prüfung ihrer Asylanträge in zwei riesigen Zentren in Albanien zu kasernieren. Die rechte Meloni-Regierung freut sich über den 670 Millionen Euro teuren Coup, Menschenrechtsorganisationen befürchten ein neues „Guantánamo“. Krone+ weiß, wie es in den umstrittenen Lagern aussieht.