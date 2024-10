Nach Derby-Randalen: Zwei Verdächtige ausgeforscht

„Auch wir haben unsere Lehren aus dem letzten Derby gezogen“, stellt Polizeisprecher Markus Lamb klar. So hat man etwa die Ermittlungsgruppe „Szenetypische Gewalt Sport“ (SGS) ins Leben gerufen. Eine Hundertschaft an Polizisten wird beim Derby am Samstag für Sicherheit sorgen – auch Einsatzeinheiten aus anderen Bundesländern sind in Graz, um Krawalle zu verhindern. „Von der Straße bis zur Luft – wir werden sichtbare Präsenz zeigen“, sagt Lamb.