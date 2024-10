Schon wieder: Hooligan-Alarm vor dem Grazer Derby!

Das 199. Duell der Grazer Stadtrivalen am 2. November des Vorjahres ist ein Schandfleck in der langen Derby-Geschichte. Schwere Ausschreitungen schon vor dem Cup-Hit, der danach sogar am Rande des Abbruchs stand. Am Samstag prallen Sturm und GAK erstmals seit 2007 in der Bundesliga wieder aufeinander. Diesmal hoffen alle auf ein friedliches Fußballfest.