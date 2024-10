Britisches Königspaar begann Besuch in Australien

Rückkehr in „wunderschönes Land“

Vor der Ankunft postete der Palast ein Video mit Szenen aus früheren Reisen von Charles und seiner Mutter, Queen Elizabeth II. in das Land. „Vor unserem ersten Besuch in Australien als König und Königin freuen wir uns schon sehr darauf, in dieses wunderschöne Land zurückzukehren, um die außergewöhnlich reichen Kulturen und Gemeinschaften zu feiern, die es so besonders machen“, hieß es dazu. „Wir sehen uns dort!“ Unterzeichnet ist der Text mit „Charles R. & Camilla R“ – das „R“ steht für „Rex“ beziehungsweise „Regina“, die lateinischen Begriffe für „König“ und „Königin“.