In Völkermarkt entsteht ein Küstenruder-Zentrum

Der Verein „Kärnten Sport“ besteht seit 25 Jahren – daher wurde am Donnerstag mit vielen aktiven und ehemaligen Sportlern gefeiert. Manche sind sogar schon in zweiter Generation dabei. Vor Ort auch die Ruder-Weltmeisterinnen Magdalena und Katharina Lobnig. Die beiden eröffnen am Samstag ein Küstenruder-Zentrum in Völkermarkt. Und Magdalena hat für Olympia 2028 einen Entschluss gefasst.