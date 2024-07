Der kleine Bogdan ist Lobnigs Paris-Glücksbringer

Erfolge und Rückschläge liegen bei Ruder-Ass Magdalena Lobnig schon immer eng beisammen. Das „Tankstellenkind“ aus Völkermarkt steht gern hinter der Kasse – und tritt in Paris schon zum dritten Mal bei den Olympischen Spielen an. Das Credo für die Olympia-Bronzene von Tokio 2021: „Alles in Paris ist eine Zugabe für mich.“