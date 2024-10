„Kosten in Tirol jetzt höher als in Deutschland“

Wie sehen Sie den Steinbacher-Standort Erpfendorf im Vergleich zu den beiden in Deutschland und Polen?

Die Lohnstückkosten waren in Österreich immer um etwa 5 Prozent günstiger als in Deutschland. Jetzt liegen wir rund 25 Prozent darüber! Das liegt vor allem an hohen Lohnabschlüssen, basierend auf einer Inflation, die wiederum von fragwürdigen Zuckerln wie dem Klimabonus befeuert wurde. Trotzdem haben wir in den vergangenen fünf Jahren in den Standort Tirol rund 30 Millionen Euro investiert, etwa in eine Fotovoltaikanlage mit insgesamt 3,2 Megawatt Peak.