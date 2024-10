Schett: „Es ist menschlich, nicht perfekt zu sein“

In kaum einem Sport auf der Welt ist man so stark entwurzelt wie beim Tennis. Der Tross reist praktisch elf Monate im Jahr quer über den Globus. Sie sind mit Mann und Kind längst in Australien gesettlet, aber in Ihrer Aufgabe beim Fernsehen noch immer enorm viel unterwegs. Ist das jetzt trotzdem eine andere, angenehmere Art des Unterwegsseins?

Ich kann es mir zu einem großen Teil aussuchen, was ich mache und wenn es mir zu viel wird, dann streiche ich was, aber gut 20 Wochen im Jahr bin ich noch immer unterwegs. So intensiv lebt man in keiner anderen Sportart. Australien ist jetzt auch nicht gerade ums Eck, aber da habe ich meinem Mann, der selbst aktiv gespielt hat, viel zu verdanken. Er unterstützt mich unfassbar und weiß, wie sehr ich Tennis auch fürs Fernsehen lebe. Wir sind nur zweimal pro Jahr knapp einen Monat voneinander getrennt – jetzt ist gerade wieder so ein Fall. Mitte November verbringen wir bis Weihnachten die Zeit in Österreich, dann geht es wieder retour. Wir leben aber immer noch nach dem Tennisplan. Bei uns wird nicht nach Ostern oder Wochen gerechnet, sondern „nach Indian Wells“ oder „vor den French Open“. (lacht) Ohne meinen Mann wäre das alles nicht möglich.