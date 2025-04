Nachfolge gesucht: Wer ermittelt im Wien-„Tatort“?

Es war ein Schock für alle eingefleischten „Tatort“-Fans: mit dem Wiener Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer gab eines der beliebtesten Teams kürzlich, wie berichtet, seinen Abschied bekannt. Zwar sind als Trostpflaster noch einige Fälle in der Pipeline, doch das Ende für Bibi Fellner und Moritz Eisner naht bereits im kommenden Jahr. Nicht das einzige Team, das sich in letzter Zeit zurückgezogen hat oder in den kommenden Monaten aufhört.