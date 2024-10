Kind nach Hundebiss im Stich gelassen: Straffrei

Am Mittwoch musste sich die Hundehalterin im Bezirksgericht in Neusiedl am See wegen fahrlässiger Körperverletzung und Imstichlassen einer Verletzten vor der Richterin verantworten. Weil die Halterin Verantwortung übernahm und sie Schmerzensgeld in der Höhe von 1600 Euro dabei hatte, war sofort eine Diversion Thema. Zuvor hatte sie in polizeilichen Einvernahmen bezweifelt, dass ihr Hund die Verletzung herbeigeführt hätte.