Ashton für behutsame Annäherung Londons an EU

Neue Regierung strebe „bessere, stärkere Beziehung zu Europa“ an

Die Spaltung innerhalb Großbritanniens sei so außergewöhnlich gewesen und das Bedürfnis der Menschen, die Debatte über den Brexit hinter sich zu lassen, so stark, „dass die aktuelle Regierung offensichtlich eine bessere, stärkere Beziehung zu Europa anstrebt, aber für den Moment zumindest anerkennt, dass man das Land nicht eine Reihe weiterer großer Entscheidungen über Europa durchmachen lassen kann“. Das könnte sich freilich ändern. Was die EU aber sicher nicht brauchen könne, sei ein Hin und Her auf britischer Seite, betonte die 68-jährige Labour-Politikerin, die dem Oberhaus (House of Lords) angehört.