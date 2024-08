Neuer Briten-Premier erteilt Brexit-Umkehr Absage

In diesem Sinne kündigten Starmer und Scholz haben einen Kooperationsvertrag ihrer beiden Länder an, der bis Ende des Jahres stehen soll. Dieser werde auch Bereiche wie Handel und Verteidigung enthalten, sagte Starmer am Mittwoch nach seinem Treffen mit Scholz im Kanzleramt in Berlin. Beide Regierungen wollten zudem eine Vereinbarung bei Migrationsthemen schließen, um die irreguläre Migration besser bekämpfen zu können. Dabei soll es auch um einen verstärkten Datenaustausch gehen.