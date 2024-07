FPÖ-Darmann: „Lassen uns den Mund nicht verbieten“

Windräder, PV und Co.: Volksabstimmung gefordert

Wie berichtet, wollen die Blauen gegen die Novelle stimmen, die am Donnerstag im Landtag beschlossen werden soll. SPÖ, ÖVP und Team Kärnten haben angekündigt, dafür zu stimmen. „Dieser Eingriff in unsere Natur“ könne nicht „alleine entschieden“ werden, so Angerer – der eine Volksabstimmung zum Thema will: „Ein Appell an den Landeshauptmann: Stoppen Sie dieses Gesetz, ziehen Sie die Notbremse!“