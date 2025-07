SPÖ-Blamage für Vizestadtchef Ron Rabitsch

Fast ein Drittel erteilte Vizebürgermeister eine Abfuhr

Offenbar nicht. Obwohl der Parteitag am Freitag bereits um 14 Uhr begonnen hatte, kam das Ergebnis erst gegen 17.20 Uhr. Mit 64,6 Prozent haben die SPÖ-Parteimitglieder ihrem Chef Ron Rabitsch ein schlechtes Zeugnis ausgeteilt, sein Vorgänger Philip Kucher erhielt im Mai 2022 hingegen 98,8 Prozent. Laut „Krone“-Informationen formierte sich anscheinend eine Allianz gegen Rabitsch, man hört unter anderem bekannte Namen der Kärntner SPÖ darunter. Noch am Parteitag sollen seine Kritiker angeblich nicht besonders unauffällig Stimmen gegen Rabitsch organisiert haben. So gibt die sowieso angeschlagene Stadtpartei jedenfalls kein gutes Bild für die Zukunft ab.