Abgeschriebener Sieger | Pakt mit FPÖ

Abgeschriebener Sieger. Gelöst, selbstbewusst, aber ganz und gar nicht überheblich: So präsentiert sich Markus Wallner im Gespräch am Montag, nachdem er tags zuvor die Landtagswahlen in Vorarlberg überraschend erfolgreich absolviert hat – mit einem Minus für seine ÖVP zwar, aber einem satten 10-Prozentpunkte-Vorsprung vor der stark gewachsenen FPÖ. Da will man vom 57-Jährigen natürlich wissen, wie er sich nun fühlt, vor allem, nachdem ihm vor zwei Jahren medial eine üble Affäre angehängt wurde und er sich für elf Wochen krankheitsbedingt aus der Politik zurückziehen musste. Damals waren viele davon ausgegangen, dass er nicht mehr an die Landesspitze zurückkehren würde. Und wenn doch – dass er sich dann dort nicht mehr lange halten würde können. „Man hat mich tatsächlich abgeschrieben. Und wenn man so etwas durchgemacht hat, ist man natürlich erleichtert“, sagt Wallner und man hört ihm diese Erleichterung förmlich an. Mit ein wenig Stolz merkt er auch noch an: „Ich habe mich zurückgekämpft.“ Allerspätestens mit seiner erfolgreichen Landtagswahl vom Sonntag ist Wallner wieder voll da. Und meldet sich auch zur schleppenden Regierungsbildung im Bund mit klaren Ansagen zu Wort.