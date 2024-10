Rückzug? Werner Kogler deutet Abschied für 2025 an

Es war die Kärntner Landtagswahl am 5. März 2023, bei der die Grünen, zumindest auf größerer politischer Bühne, letztmalig dazugewinnen konnten. Und in Kärnten reichte auch das Plus nicht einmal für den Einzug in den Landtag. Seither setzte es für die Öko-Partei auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene Verluste. In Vorarlberg wurden die Grünen bei nur einer Wahl gleich doppelt für die Koalitionen mit der ÖVP abgewählt. Für jene im Bund – und für jene im Land.