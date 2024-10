2:1! Radenthein stoppte den Leader Landskron

Den Leader gestürzt! Das hat Radenthein in der Unterliga West. Weil man Landskron daheim mit 2:1 bog. Der höchstklassigste Vertreter der Stadt Villach, erlebte mit der ersten Saisonpleite auf dem Weg retour in die Kärntner Liga einen Dämpfer. „Sie waren besser. Wir hatten keinen guten Tag“, so Landskron-Coach Stefan Stresch.